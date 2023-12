Le cinque classi del liceo da gennaio al "Bonifazi"

Non si comprende a cosa possa essere servita la chiamata a raccolta delle realtà imprenditoriali recanatesi e dei cittadini per dare una mano economica per agevolare l’individuazione di nuovi spazi per le classi eccedenti del Liceo Leopardi di Palazzo Venieri. A chiederselo è la stessa Provincia, che ha competenze per gli edifici scolastici delle scuole superiori, dato che appena un mese fa ha comunicato che da gennaio, cioè subito dopo le vacanze di Natale, le cinque classi del liceo Classico Leopardi, trasferite temporaneamente per carenza di spazi da Palazzo Venieri alla scuola media "Patrizi", saranno spostate al vicino Iis "Bonifazi" ospitato in un lato del complesso del vecchio convento del Santo Stefano i cui orti rappresentano il Colle dell’infinito.

La decisione, infatti, era stata concordata dopo un sopralluogo effettuato congiuntamente dalla consigliera provinciale con delega all’edilizia scolastica Laura Sestili, accompagnata dai tecnici della Provincia, dal sindaco Antonio Bravi con i tecnici comunali e dalla dirigente del "Bonifazi" Daniela Bilgini. In questi giorni i tecnici della Provincia dovranno solo adeguare due stanze in aule mentre altre tre sono già occupate dagli studenti del Professionale che saranno a loro volta spostati in un’altra ala dell’edifico scolastico. Questa soluzione sarà adottata sino a fine anno scolastico perché a quella data sono stati rinviati i lavori di ristrutturazione della struttura lesionata in una sua parte dal terremoto del 2016. Allora perché allarmarsi, indire un’assemblea pubblica, aprire una colletta se la soluzione, almeno per quest’anno, è stata trovata e non mette certo a rischio le iscrizioni scolastiche? "Siamo soddisfatti – spiegò un mese fa Sestili – che si sia trovata questa soluzione per permettere agli studenti del liceo di terminare l’anno scolastico in spazi adeguati". Dal giugno prossimo, però, che cosa accadrà? Forse è questo che si domandano le famiglie degli studenti che vogliono frequentare il liceo Leopardi. Le soluzioni, alle quali sta lavorando la Provincia, non mancano ed una fra le più fattibili è quella di utilizzare la struttura di Squartabue, già sede per tre anni della scuola media San Vito, che ha ben 2.100 metri quadrati di superficie disponibile.