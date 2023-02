’Le Cinque Vele’, il Comune nomina un legale dorico

L’amministrazione di Potenza Picena ha alla fine nominato l’avvocato Alessandro Lucchetti del foro di Ancona, per fare opposizione alla decisione del tribunale di Macerata, che non ha riconosciuto al Comune dei crediti relativi al fallimento de ’Le Cinque Vele srl’. Infatti, in una determina, l’ente comunale ha individuato il legale dorico, prevedendo per tale incarico un compenso omnicomprensivo di 9.017,75 euro. La vicenda riguarda la società in passato proprietaria dell’area, situata a nord di Porto Potenza, dove sorgeva il porticciolo e anche l’ex discoteca Babaloo. In pratica, a seguito della vicenda del fallimento, il Comune di Potenza Picena vantava una serie di crediti, che riguardano la tassa sui rifiuti e l’Imu. Tutte somme per un ammontare di cifre piuttosto considerevoli. Tuttavia, questi crediti sono stati impugnati dal giudice delegato che si sta occupando del fallimento della società, e così non sono stati più riconosciuti all’ente comunale. Perciò l’avvocato Lucchetti, che sarà chiamato a rappresentare l’ente comunale, si occuperà di presentare formalmente opposizione al provvedimento disposto dal tribunale, che per il momento ha escluso questi crediti.