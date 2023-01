Le confessioni di Leopardi acquistate dal ministero

di Antonio Tubaldi

"Caro Peppino, veramente le amicizie o non si dovrebbero mai stringere, o strette che fossero non si dovrebbero mai rompere. Sono però ben certo e bene persuaso che la colpa in ciò non sia stata vostra. Recanati, 29 agosto 1823". A chiudere la lettera è la firma autografa del poeta recanatese Giacomo Leopardi che così scriveva al cugino, il marchese Giuseppe Melchiorri che era residente allora a Roma. La lettera autografa a carattere privato è stata acquisita in questi giorni dal ministero della Cultura (MiC, ndr) che ha esercitato il diritto di prelazione assicurandosi l’autografo e impedendo così che venisse venduta a privati. Da ieri è in mostra alla Biblioteca nazionale di Napoli arricchendo così il suo prezioso fondo leopardiano dove si trova in originale l’opera di Giacomo Leopardi ed oltre il 90% delle corrispondenze inviate da parenti ed amici al poeta. Nella lettera si cita anche la rottura con Pietro Visconti, con cui Leopardi nel 1824 avrebbe fondato le "Memorie romane di antichità e belle arti", la morte di Papa Pio VII e il successivo conclave. Col cugino Giacomo intrattiene una corrispondenza pervasa di accenti di affettività simili a quelli riservati al fratello Carlo. I due cugini sono infatti quasi coetanei. La voglia di condividere dispiaceri e inquietudini, opinioni e giudizi, speranze e delusioni traspare dalla lettera che si apre con un riferimento allo screzio tra Melchiorri e Visconti e, appunto, con il commento sopra riportato sull’importanza dell’amicizia. La lettera è stata acquistata ripiegata e imbraghettata nel primo volume dell’Epistolario del poeta, edito da Le Monnier, Firenze, del 1883, edizione in cui la lettera non risulta, quasi a riempire la lacuna.