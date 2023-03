Le conquiste sociali, politiche ed economiche colorate di ’rosa’

Al via mercoledì, in occasione della Festa della donna, "Simposio Rosa", un ciclo di incontri incentrati sulle figure femminili declinate in vari ambiti quali la storia, la società, la cultura e la quotidianità. La serie di appuntamenti, organizzata dall’assessorato per le Pari opportunità, mira a ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, nonché le discriminazioni e le violenze che ancora devono affrontare in molte parti del mondo, e si svolgerà fino al 31 dicembre. ll primo incontro, dal titolo "Il silenzio delle sirene", si terrà proprio l’8 marzo nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, alle 17, e sarà moderato dal vicesindaco Francesca D’Alessandro che spiega: "Simposio rosa altro non è che una pausa dallo spazio e dal tempo della quotidianità, un momento per riflettere e confrontarsi su tematiche attuali, per fare il punto su quelle che sono le conquiste politiche, sociali, economiche del genere femminile in un’ottica di condivisione. Gli incontri saranno anche un’occasione di crescita per una cultura e una consapevolezza del rispetto della donna, oltre che un momento di ascolto". Dopo i saluti istituzionali del sindaco Sandro Parcaroli, del consigliere della Provincia di Macerata con delega alle Pari opportunità, Laura Sestili, e di Sabrina De Padova, presidente del Consiglio delle donne, si susseguiranno gli interventi che verteranno sul fascino misterioso della bellezza, la creatività vocale delle donne e gli stili di attaccamento nelle relazioni sentimentali, in particolare "‘Ciò che uno ama’ ovvero del fascino misterioso, eppur eloquente, della bellezza" di Patrizia Zega, docente di lingua e letteratura latina, "Amore per la voce. La donna come creatura vocalica" di Lucrezia Ercoli, direttrice artistica di Popsophia, e "Cos’è più importante dell’amore? Attaccamento e stili romantici" di Alessandra Fermani, docente di Psicologia sociale all’Università di Macerata. In chiusura le testimonianze di due imprenditrici, Barbara Mochi e Maria Grazia Sagretti.