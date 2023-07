Le conseguenze dei servizi online Diciotto comuni rimasti senza banca

di Franco Veroli

Lo sviluppo dell’home banking e la contestuale "ottimizzazione" dei costi cancellano filiali e sportelli. E poco importa se a pagarne le conseguenze sono fasce di popolazione anziana poco digitalizzate (e timorose di truffe on line) e i centri dell’entroterra, da tempo in "inverno demografico". La provincia di Macerata, con 18 comuni "free bank", senza una banca con una sede fisica, su un totale di 55, è la più "scoperta" della regione. Seguono le province di Fermo con 17 comuni, Pesaro Urbino con 10, Ascoli Piceno con 8 e Ancona con 7. I Comuni maceratesi senza un istituto di credito attivo nel loro territorio sono Bolognola, Camporotondo di Fiastrone, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Esanatoglia, Fiastra, Gagliole, Gualdo, Monte Cavallo, Montelupone, Monte San Martino, Petriolo, Poggio San Vicino, Sefro, Ussita, Valfornace, Fiuminata, Serrapetrona. Questo il quadro che emerge da un’indagine del Centro studi Cna Marche, su dati di Banca d’Italia e Camera di Commercio che da una parte evidenzia quello che Cna chiama un "cambio di pelle" del sistema del credito, dall’altro gli effetti pesanti a questo connessi che vanno nella direzione opposta ai progetti di rilancio e sviluppo dell’entroterra.

"Già lo scorso anno avevamo lanciato l’allarme per la progressiva diminuzione dei servizi bancari nei Comuni marchigiani. Quest’anno la tendenza è proseguita e altri dieci Comuni hanno perso l’unico sportello bancario presente sul loro territorio" sottolineano Paolo Silenzi e Giancarlo Sperindio, presidente Cna Marche e presidente Cna Pensionati Marche. "Nei piccoli Comuni montani - aggiungono - nell’ultimo decennio hanno chiuso ospedali, uffici postali, edicole, sportelli delle società di luce e gas. A risentirne la qualità della vita, con un progressivo spopolamento di questi territori e con un calo delle presenze di turisti".

Lo studio rivela anche che nelle Marche ci sono filiali di istituti di credito in 165 Comuni con una rete di 677 sportelli; le banche presenti con propri sportelli sono scese da 68 nel 2012 a 46 nel 2022, quelle con sede in regione sono 15, dieci anni fa erano 29. Dal 2017 ad oggi, nelle Marche gli addetti nell’intermediazione finanziaria sono scesi da 3.828 a 3.441, con la perdita di 387 posti di lavoro. Certo, a garantire servizi finanziari sono anche gli uffici postali, ma con sempre meno sportelli e limitati giorni a disposizione della clientela. A non avere servizi home banking è il 36,7% delle famiglie marchigiane, soprattutto anziani soli. "Questi - sostengono Silenzi e Sperindio - devono recarsi nei Comuni vicini per fare operazioni bancarie o anche solo per prelevare contanti con il bancomat. Ma disagi si hanno anche per esercenti e commercianti che devono versare in banca i loro incassi giornalieri, in territori dove si paga ancora in contanti, specie per i piccoli acquisti. In alcune realtà sono le tabaccherie a garantire, con apposite convenzioni, servizi elementari come prelievi, versamenti, pagamenti di utenze e multe. Nei Comuni montani sarebbe auspicabile garantire almeno uno sportello ’leggero’ con un addetto uno o due giorni alla settimana o almeno una cassa continua e uno sportello bancomat".