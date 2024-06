Le cure palliative pediatriche: "Una rete per i piccoli pazienti, così aiutiamo anche le famiglie"

"Non tutto è guaribile, ma tutto si può curare". Martina Fornaro, direttrice della Pediatria all’ospedale di Macerata, sintetizza in questa espressione una situazione che spesso rimane nell’ombra, vale a dire quella delle cure palliative pediatriche, cioè rivolte ai bambini affetti da diversi tipi di patologie, con problemi respiratori, con malattie genetiche, metaboliche, neurologiche, malattie rare e anche tumori. E lo fa anche sulla base di una recente esperienza. "Lo scorso inverno – evidenzia – abbiamo seguito qui a Macerata un bambino di tre anni, con una grave patologia neurologica che, poi, purtroppo non ce l’ha fatta. Ma vanno subito fatte alcune precisazioni. La prima è che l’esito non è sempre questo: oggi grazie alla ricerca e agli importanti passi in avanti della scienza, molti di questi bambini che prima morivano, ora sopravvivono, e in molti casi arrivano all’età adulta. La seconda è che stiamo costruendo un sistema a rete, che sia attivo 24 ore su 24, per una presa in carico di questi piccoli pazienti non solo dal punto di vista clinico, ma anche sociale e della loro formazione scolastica, supportando la famiglia. Ed è quello che lo staff di Pediatria ha fatto in questo come in altri casi, in raccordo con i medici dell’hospice e della rianimazione, i medici di base, i pediatri del territorio e il Centro di riferimento regionale di Terapia del dolore e Cure palliative pediatriche del Salesi di Ancona, diretto da Simone Pizzi. Quest’ultimo è venuto diverse volte a Macerata nella logica che solo in questo modo si evita di creare "buchi" negli snodi della rete che deve garantire l’assistenza".

La dottoressa Fornaro evidenzia come questo tipo di organizzazione abbia consentito di accompagnare la famiglia in un momento doloroso e complesso, come se il piccolo fosse a casa. Siamo, però, solo agli inizi. "La rete è in fase di realizzazione – prosegue Fornaro –, ma è necessario un perfezionamento specifico delle professionalità, anche perché se è difficile per chiunque accettare certe situazioni, lo è ancor più per i pediatri il cui compito è di accogliere i nuovi arrivati". Non a caso, perciò, la stessa Fornaro, insieme ad un altro medico e a cinque infermiere della Pediatria di Macerata, di recente ha partecipato a Loreto ad un importante corso di formazione, che ha avuto come responsabile scientifica la professoressa Franca Benini, responsabile del Centro regionale veneto di Terapia del dolore e cure palliative pediatriche e dell’ hospice pediatrico di Padova, una vera e propria luminare della materia. "I numeri, per fortuna non sono alti, come per i pazienti adulti dell’hospice, per lo più oncologici, ma non per questo sono meno importanti. Si tratta di sostenere i bambini e le famiglie, per fare in modo che abbiano una dignitosa qualità della vita", conclude Fornaro.