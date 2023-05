Le delicate sfide del post Covid: giovani da aiutare

Il convegno ’La famiglia e i giovani nel post Covid. Le nuove sfide’ di oggi alle ore 16.30, nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, apre la seconda edizione del Festival della famiglia che si svolge fino al 21 maggio. L’appuntamento odierno, moderato dal vice sindaco e assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro, vedrà la presenza di Sergio Cutrona, giudice del Tribunale per i minorenni dell’Umbria, Maurizio Pincherle, direttore Neuropsichiatria infantile dell’Ast Macerata, Massimiliano Stramaglia, professore ordinario di Pedagogia generale e sociale all’Università di Macerata, Giuseppe Rivetti, presidente del corso di laurea in Scienze del servizio sociale di Unimc e il giornalista Carlo Cambi. Sarà trasmesso un video messaggio di Eugenia Maria Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. "Il periodo della pandemia ha lasciato disagi importanti tra i giovani e la mancanza di socializzazione, di sport e della routine quotidiana, ha provocato un profondo malessere in un’età già di per sé delicata – dice la D’Alessandro -. Ci auguriamo di poter continuare un percorso di sostegno già avviato con le agenzie educative".