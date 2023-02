Le difficoltà dei giovani emigranti

Quanto constatato a Cingoli è la fotografia di ciò che sta accadendo in Italia alle prese con il calo demografico, con la diminuzione di stranieri e con l’invecchiamento della popolazione. C’è chi lascia il il Belpaese perché altre nazioni offrono migliori condizioni e così tanti, italiani e stranieri, si trasferiscono all’estero. Gli studenti di Cingoli hanno parlato con un loro ex compagno di scuola che con la famiglia ora vive in Svizzera. Questo ragazzo ha parlato di cosa comporta cambiare nazione dall’oggi al domani, inserirsi in una nuova realtà, dovere apprendere una nuova lingua, lasciare parenti, amicizie consolidate e dovere creare nuovi rapporti.