Le dinamiche di una carneficina

Tre incidenti fotocopia nel giro di dieci giorni lungo la statale adriatica, nel tratto di via Cristoforo Colombo, all’altezza del supermercato Eurospin, quasi al confine con Porto Potenza. In tutti e tre i casi ad avere la peggio è stato che si trovava in sella al mezzo a due ruote: tre motociclisti, infatti, sono finiti all’ospedale regionale di Torrette, in gravi condizioni, soccorsi con l’eliambulanza. Il 7 agosto scorso, intorno alle 13.30, una moto è stata urtata da una macchina, che secondo quanto era stato ricostruito dagli agenti della polizia locale era uscita dal parcheggio per andare in direzione nord. L’impatto è stato violento, e l’uomo in sella al mezzo a due ruote, un 29enne, era stato sbalzato dalla sella ed era finito a terra. Nel primo pomeriggio del 14 agosto, intorno alle 14.30, una Fiat Punto, con a bordo due donne che stavano uscendo dal parcheggio del supermercato, si è scontrata con una moto, che viaggiava in direzione nord. Il motociclista, un 51enne di Potenza Picena, aveva riportato lesioni gravissime a una gamba, dopo essere stato trascinato sull’asfalto per diversi metri. Domenica notte infine, intorno a mezzanotte e mezza, una moto è finita contro una Fiat Punto che stava svoltando dopo essere uscita dal solito parcheggio. All’ospedale di Torrette un 44enne civitanovese. In tutti e tre gli incidenti la dinamica sarebbe esattamente la stessa.

Chiara Marinelli