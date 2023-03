Le discoteche da "Oscar"

Le categorie da votare erano, anzi sono 22 e in 10 di queste le Marche sono riuscite ad avere finalisti. Ebbene, in 5 grazie a persone o locali della nostra provincia: i Dance Music Awards stanno ribadendo quanto Civitanova e in generale il nostro territorio sia esplosivo e di qualità a livello di movida. Dopo le votazioni relative alla prima fase, siamo giunti ai finalisti del concorso indipendente, nato per individuare e valorizzare coloro che operano nei vari ambiti del mondo musicale e specificatamente nel settore dance. Veri e propri Oscar dell’intrattenimento by night relativi alla stagione 2022 e appunto il Maceratese la fa da padrone a livello regionale. "Siamo" in lizza come miglior discoteca invernale ed è un derby tutto civitanovese tra il Donoma (che l’8 marzo avrà Rocco Siffredi) e il Brahma. Proprio il direttore artistico di quest’ultima, Edoardo Ascani è in finale nella specifica categoria. Non solo, c’è anche lo Shada, ovviamente tra le miglior discoteche estive. Ancora, tra i deejay producer di musica EDM figura il recanatese Nicola Pigini. Infine, da segnalare il popolare Lino Del Bianco, di Mogliano, nella categoria relativa ai migliori Pr. Per votare: https:www.dancemusicawards.itofficial-nominations. I vincitori verranno svelati nel gran galà del 26 marzo a Legnano.

Andrea Scoppa