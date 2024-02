Le dive del belcanto rivivono con gli Amici dello Sferisterio, giovedì l’incontro

L’associazione Amici dello Sferisterio inaugura il 2024 con un nuovo appuntamento, in programma giovedì, alle 17.30 nella Gran sala Cesanelli, a cui interverrà Stefania Bonfadelli, che parlerà de "L’Opera delle Primedonne. Vite straordinarie di dive del belcanto". Insieme all’autrice si ripercorrerà la storia delle vite di donne straordinarie che hanno lasciato un’impronta indelebile nel mondo del teatro musicale. Il libro traccia il percorso di dive del calibro Francesca Cuzzoni e Faustina Bordoni, che nel XVIII secolo coinvolsero persino Haendel in un celebre "duello" teatrale, di Giuseppina Strepponi, la compagna di Giuseppe Verdi, di Rosamunda Pisaroni, celebre nonostante i segni del vaiolo, di Lina Cavalieri, soprannominata "The Kissing Primadonna", del soprano mantovano Maria Zamboni. Prossimo appuntamento giovedì 29 febbraio, nell’aula magna della facoltà di Filosofia in via Garibaldi, con "Largo a… Rossini", un appuntamento dedicato al compositore pesarese.