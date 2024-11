Le donne dell’Arma in prima linea: "Non deludiamo chi denuncia"

Tre donne dell’Arma al fianco di chi subisce violenze con una missione: quella di non deludere chi ripone nei carabinieri fiducia e speranza. Anche se si vive in un contesto di maltrattamenti e chiedere aiuto non è sempre facile. L’Arma lavora ogni giorno per contrastare la violenza di genere e tutelare le vittime. Lo hanno raccontato con le loro parole il maggiore Giulia Maggi, comandante della Compagnia di Tolentino, il maresciallo Giorgia Melillo, comandante della stazione di Fiastra e il carabiniere Sara Roma, della stazione di Macerata.

"La tutela delle vittime vulnerabili è una priorità dell’Arma che ho sposato con totale convinzione – ha detto Maggi –. Si può fare molto per aiutare le donne e i loro figli e per combattere un fenomeno terribile". Per contrastare il problema tanto può fare la sensibilizzazione, come ha sottolineare il maresciallo Melillo: "Un consiglio che posso dare alle vittime di violenza è quello di parlare e di confidarsi con qualcuno – ha spiegato –. Dalle mie esperienze, mi sono resa conto che molte donne, specialmente le più giovani, si sentono colpevoli di quello che accade loro, riconoscendo come normali comportamenti violenti e aggressivi da parte di coloro che dovrebbero volere il loro bene. È necessario che di questa tematica si parli costantemente in modo che le vittime non siano dimenticate". "La vittima di violenza – ha continuato Roma – può rivolgersi ai carabinieri in qualsiasi momento, non solo in casi estremi. Tutte le caserme sul territorio devono essere un punto di riferimento, anche solo per chiedere un consiglio e per confrontarsi con qualcuno che sia disposto e propenso al dialogo e all’ascolto, in modo tale da poter prevenire già sul nascere eventuali situazioni di disagio e di pericolo e consentire un intervento tempestivo ed efficace. La prima volta di uno schiaffo o di una mortificazione non deve esistere. Una volta è già abbastanza". A Tolentino, come in altre caserme, c’è "la stanza tutta per sé", inaugurata nel 2022, come ricordato da Maggi. "Un ambiente protetto, neutro ed attrezzato per l’ascolto delle vittime, dove è possibile mettere a suo agio la persona da ascoltare". "Già nelle prime fasi del suo accesso in caserma – ha continuato Melillo – la vittima di violenza verrà messa nelle migliori condizioni sia di raccontare la propria storia, sia di essere ascoltata, compresa e supportata". "Non è mai facile approcciare con una persona vittima di violenza – ha concluso Maggi –. Bisogna affinare e fare leva sulle proprie doti di empatia e delicatezza, ascoltando anche ciò che non viene raccontato, ma che viene lasciato intendere con uno sguardo o un gesto di chi ci chiede aiuto e ripone in noi fiducia. Questa la sfida più grande: non deludere queste aspettative".