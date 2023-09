Le donne in Iran, oggi il confronto

Si terrà oggi, dalle 10 nella sala Sbriccoli della biblioteca d’ateneo in piazza Oberdan, l’incontro "Donna, vita, libertà. Il messaggio di Mahsa Amini a un anno dalla sua uccisione. La condizione delle donne in Iran", organizzato dall’Università e dal Comitato unico di garanzia. Dopo i saluti della prorettrice Natascia Mattucci, seguiranno gli interventi di Sabrina De Padova, Ninfa Contigiani, Ines Corti, Lucrezia Cinella, Michael Sdrubolini, Mojtaba Sadeghi e di alcuni cittadini iraniani. "Insieme all’Università, ai docenti, ai rappresentanti degli universitari e attraverso le testimonianze di persone iraniane – spiegano le consigliere comunali De Padova e Contigiani – abbiamo pensato di realizzare un momento di riflessione condivisa sulla situazione attuale della donna in Iran, ma anche in Italia. Abbiamo scelto il 16 settembre poiché ricorre l’anniversario della morte di Masha Amini, morta a Teheran mentre era in stato di fermo, dopo essere stata arrestata per aver indossato il velo in modo scorretto".