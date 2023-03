Le donne nell’Iran contemporaneo: convegno dell’Anpi

"Donna, vita, libertà - Le donne nell’Iran contemporaneo" sarà questo il tema al centro del convegno, promosso dalla sezione di Corridonia dell’Anpi "Sesto Luciani" e patrocinato dal Comune, che si terrà questa sera (dalle 21.15) al centro di aggregazione giovanile "Pippo per gli Amici" in via Cavour. Un incontro pubblico volto a fornire uno sguardo più approfondito sulla condizione delle donne nella letteratura e nella realtà dell’Iran contemporaneo, proiettato tra le nuove generazioni e con un focus sulle speranze di cambiamento.

La serata sarà introdotta dagli organizzatori che illustreranno delle storie di donne della cultura iraniana dopodiché la parola passerà alla dottoressa Martina Biondi dell’Università di Perugia, infine dibattito aperto insieme ai partecipanti dove chi vorrà, avrà al possibilità di contribuire al momento culturale con delle riflessioni personali.

Diego Pierluigi