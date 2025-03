Le donne partigiane ricordate con uno spettacolo. Successo per la serata dell’Anpi a Porto Potenza

Una bellissima serata all’insegna del valore delle donne partigiane si è svolta venerdì alla Delegazione comunale di Porto Potenza, grazie al primo incontro della rassegna culturale "Potenza delle parole", organizzata all’Anpi sezione Scipioni e Cutini.

A introdurre l’appuntamento sono state Francesca Morbidoni (vice presidentessa dell’Anpi locale) e Cinzia Canale (membro del direttivo). Subito dopo la compagnia Calabresi Tema Riuniti ha proposto lo spettacolo "La Resistenza delle donne", con le attrici Liliana Ciccarelli (che era anche regista), Antonella Gentili, Jessica Vesprini e Fulvia Zampa. È stata rivolta una sentita dedica alle partigiane potentine che appartenevano al gruppo d’azione patriottica: Seconda Ciriaci, Maria Ghirardelli, Anna Giustozzi, Maria Pierini, Maria Scortechini e Giovanna Spadellini.

Ma la rassegna non finisce qui. Il secondo incontro ci sarà il 14 marzo, con Lucia Tancredi e il suo libro di successo "Ogni cosa è per Giulia. Antonio Gramsci e Giulia Schucht: una storia d’amore" (Ponte alle Grazie, 2024). Si proseguirà venerdì 21 marzo con un convegno dal titolo "Della donna e della sua presunta felicità. Riflessioni sul femminile in dialogo con i filosofi greci", a cura della docente dell’università di Macerata Arianna Fermani.