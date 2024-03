Le due sorelle centenarie: "Nella vita mai fermarsi"

Compie 100 anni accanto alla sorella di quasi 102. È una bella storia, tutta civitanovese, quella di Bianca Maria Squadroni, che giovedì ha raggiunto il felice traguardo delle cento primavere, festeggiandolo poi domenica, con tutta la famiglia, ma soprattutto assieme a sua sorella Dina, maggiore di due anni. A questo punto, viene da chiedersi quale sia il segreto di tanta longevità e il motivo è presto detto. "La fatica", assicurano i parenti. Sì, perché Bianca Maria, nata il 7 marzo del 1924, è stata "un vero e proprio punto di riferimento per la famiglia, badando a figli e casa, ma anche aiutando il marito nel lavoro, quel commercio della frutta che tanto li teneva impegnati nelle varie stagioni dell’anno. A primavera, con le pesche e gli altri frutti, fino all’autunno, quando ci si doveva dedicare alle olive", spiegano. Dina, invece, che festeggerà 102 anni a luglio, di professione ha fatto l’orlatrice. Ad una tavolata di ‘Braceria-Agriturismo Mei’, domenica scorsa, si sono ritrovati figli, nipoti, pronipoti, e generi. Una quarantina di commensali in tutto, ma anche la loro sorella minore, Milena, e poi una cognata di 91 anni. Sorrisi, racconti, quindi il momento della torta, che ogni anno vede una candelina in più. Il Maceratese si conferma zona ricca di ultracentenari. Diversi sono quelli raccontati su queste colonne nell’ultimo periodo, come Gino Marini, che a Montecosaro, lo scorso luglio, ha tagliato il traguardo dei 105. Qualche numero: nel 2022, secondo dati Istat, in provincia si contavano 122 persone con età superiore a 100 anni, mentre il picco fu raggiunto nel 2015 con 133 ultracentenari.

Francesco Rossetti