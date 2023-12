Le eccellenze del Classico: "Siamo tutti orgogliosi di voi"

La cerimonia di consegna dei diplomi dei maturati 2023 e di premiazione delle eccellenze del liceo classico linguistico Leopardi si è tenuta venerdì sera al teatro Lauro Rossi. "Questa cerimonia – ha detto la dirigente scolastica Angela Fiorillo, facendo gli onori di casa - è un appuntamento piacevole, nel quale i ragazzi che verranno premiati riceveranno non un regalo, ma un riconoscimento guadagnato attraverso un impegno che ci rende orgogliosi. Allo stesso modo, siamo felici di poter salutare i neo-diplomati, dopo un percorso intenso che li ha proiettati in un futuro che è appena iniziato". L’assessore comunale Katiuscia Cassetta ha voluto ricordare dal palco l’amico e concittadino recentemente scomparso, Gino Giometti, della casa editrice e libreria Giometti&Antonello. Il professor Giorgio Trentin, direttore dell’Istituto Confucio, ha voluto ricordare la proficua collaborazione di Unimc con il liceo. Dopo la consegna dei diplomi agli studenti del linguistico, anche con gli attestati EsaBac, è intervenuta Lucrezia Ercoli, ex alunna del liceo. Sul palco sono saliti quindi i maturati del classico. Tra questi Sara Spinsanti, la più giovane diplomata con lode del 2023, ha offerto un’ispirata riflessione sull’effetto farfalla teorizzato da Edward Lorenz. Infine, sono stati consegnati i premi agli iscritti al primo anno che hanno ottenuto il massimo dei voti al termine delle medie e agli iscritti al quarto che hanno ottenuto, al termine del terzo, una media superiore al 9. Il conferimento degli assegni è stato reso possibile grazie al lascito testamentario di Sara Ciccarelli, già docente del liceo. A lei sarà intitolata la sezione seniores del Certamen latinum Liceo Leopardi. Infine sonno saliti sul palco gli studenti della 2^ D per gli attestati del percorso IGCSE. La serata è stata introdotta e conclusa con le splendide voci del coro polifonico del liceo, diretto dai professori Paola Garofolo e Giacomo Canullo.