Le elezioni nell’istituto Patrizi. Eletta sindaco Lara Ambrosiano

Lara Ambrosanio è la nuova sindaca della scuola secondaria di primo grado "Patrizi". Il progetto, giunto alla quarta edizione, ha riscosso anche quest’anno un grande successo tra gli studenti che, dopo un’accesa campagna elettorale, hanno scelto Ambrosanio con la sua lista "La scuola del futuro" composta da Asia Cerreti, Federico Crosta, Thea Erbaccio, Margherita Galassi e Aleandro Virgini. L’obiettivo del progetto, ideato dalla professoressa Rita Soccio, è dare voce agli studenti che, non avendo rappresentanti nei consigli di classe e d’istituto nelle scuole secondarie di primo grado, possono promuovere una sana collaborazione tra il mondo scolastico. La nuova sindaca Ambrosanio dovrà presenziare alle attività istituzionali dell’istituto e, affiancata dagli assessori, dovrà gestire eventuali conflitti interni alla scuola e a ricercare soluzioni. Il progetto "Sindaca/o della scuola" si articola in diverse fasi durante i primi mesi scolastici. Tutte le classi della scuola sono state invitate a suggerire ai candidati idee e proposte per stilare i programmi elettorali che sono stati presentati alle classi dell’Istituto. Poi è iniziata la campagna elettorale con volantinaggio e incontri mirati. L’ultima fase è stata l’elezione vera e propria.