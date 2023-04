Le espressioni musicali della voce e del corpo: corso con utili consigli

Si è svolto lo scorso weekend, nell’oratorio Don Bosco di Porto Potenza Picena, il corso di formazione per musicisti, docenti e studenti promosso dall’Accademia Mugellini, in collaborazione con il Comune di Potenza Picena. Le lezioni sono state tenute dal maestro Maurizio Spaccazocchi (noto autore di numerosi libri di ricerca e pedagogica musicale) e dalla pianista Manuela Mazzieri. Inoltre, hanno partecipato docenti di scuola elementare, provenienti dagli istituti comprensivi di Civitanova, Montelupone e Porto Recanati, e anche insegnanti della scuola materna e media, oltreché musicisti e studenti dei conservatori di Pesaro e Fermo. Il corso si è focalizzato sulle espressioni musicali del corpo, della voce, del ritmo e del fare musica in modo educativo e creativo. Ai docenti, che hanno preso parte all’iniziativa, sono stati consegnati degli attestati di frequenza valevoli come attività di formazione.