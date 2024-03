Le estrose Natività di Maurizi colorate con i pennelli futuristici

Felice ritorno nel cuore di Roma per l’estroso pittore e scultore marchigiano Tonino Maurizi (84 anni all’insegna di un’irrefrenabile vitalità). Visibilmente commosso l’artista, attorniato da esperti, amici ed estimatori (tra cui Paola Ballesi, già direttore dell’Accademia belle arti di Macerata, Roberto Giannoni, Loredana Morresi) al "vernissage" nella Sala del Cenacolo di Vicolo Valdina, ovvero Camera dei Deputati. Apertura fino all’8 marzo. Titolo mostra: "Genesis". Lo stesso dell’antologica tenuta nel l’autunno scorso nel palazzo comunale di Montecosaro. Catalogo curato da Alvaro Valentini (critico d’arte del "Carlino" per decenni) e Francesca Maurizi. Contributi di Paola Ballesi, Stefano Papetti, Fabio Sokolowicz, Padre Armando Pierucci e Luigi Arcangeli. Anche a Roma proposte all’ammirazione opere dal 1955 al 2023, significative della lunga esperienza artistica di Maurizi, iniziata con gli studi all’Istituto d’arte di Macerata, dove ha avuto per amici di gioventù i talentuosi Dante Ferretti (oggi scenografo di fama mondiale), Valeriano Trubbiani (scultore che ha collaborato con Federico Fellini), Giorgio Cegna (direttore dell’Accademia belle arti Macerata). Maurizi ha avuto da giovane come mito il futurista Ivo Pannaggi, tanto da raggiungerlo ad Oslo. I colori prediletti sono sempre vivacemente abbinati e di grande "force de frappe", sulla scia dei migliori pennelli futuristi, rafforzati dai temi della contemporaneità, alle prese con i "naufragi" marittimi (Cutro e non solo) e le "guerre" (Ucraina e non solo) che rischiano di accerchiarci. Ma l’artista ha fissato già da decenni nello stilizzato tema della "Natività" il simbolo primo su cui fondare l’esistenza familiare e sociale della vasta comunità umana universale. Ora la consacrazione negli spazi del Parlamento, dopo il "Premio Picus del Ver Sacrum" ricevuto in Campidoglio dal Cesma. Ultime novità le sculture dedicate a Papa Francesco e Papa Wojtyla, particolarmente apprezzate dall’amico spagnolo di Maurizi, Francesco Astiaso Garcia, artista che ha realizzato un’icona gigante nel "Catecumenion" di Civitanova.

Ennio Ercoli