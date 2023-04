Le falle del sistema Oltre 4mila pazienti costretti a curarsi fuori dalle Marche

di Franco Veroli

I numeri del presente e gli obiettivi del futuro da raggiungere a breve, medio e lungo termine. Sono le due direttrici lungo le quali si snoda il Piano socio sanitario regionale 2023-2025, "Salute sicurezza e innovazioni per i cittadini marchigiani", di cui è stata avviata la discussione. "Da qui alla prima settimana di maggio – sottolinea l’assessore Filippo Saltamartini – lo presenteremo al territorio, attraverso un confronto con sindaci, Ast, ordini professionali, Cgil, Cisl e Uil, sindacati e personale della sanità, comitati cittadini... Subito dopo, con tutti gli aggiornamenti che ne deriveranno, sarà trasmesso con delibera di giunta al consiglio regionale, per arrivare all’approvazione prima dell’estate". Un documento corposo (quasi 200 pagine) che fotografa la situazione attuale, in relazione alla quale si indicano gli interventi da realizzare, a partire dalle criticità rilevate. Per quanto riguarda l’Ast di Macerata si prevedono i tre presidi ospedalieri di Civitanova, Macerata e Camerino, più quello di San Severino (definito di base) e quello di Cingoli, "ospedale di base in area disagiata".

Nello stesso tempo restano gli ospedali di comunità, già esistenti, di Matelica, Recanati, Tolentino e Treia (quest’ultimo deve essere adeguato con fondi del Pnrr). Si prevedono otto Case della comunità (un investimento complessivo di circa 16 milioni di euro), cinque delle quali attive (Cingoli, Corridonia, Macerata, Recanati e Treia), e tre nuove (Civitanova, Camerino e San Severino). Saranno implementate le Centrali operative territoriali (mezzo milione di euro) e sarà ammodernato il parco tecnologico e digitale ospedaliero (6,7 milioni di investimenti previsti). Nel 2022, i ricoveri nelle strutture maceratesi sono stati oltre 23mila. In questo contesto i dati del 2021 (questo l’ultimo anno presente al riguardo) sono stati 4.148 i maceratesi che sono andati a curarsi in un ospedale fuori regione, la cosiddetta mobilita passiva (soprattutto in Emilia Romagna, in particolare all’ospedale Villa Maria Cecilia di Cotignola, seguita da Umbria, Lombardia e Lazio) per una spesa di 18,9 milioni di euro. La mobilità attiva, con pazienti arrivati soprattutto da Abruzzo ed Emilia, ha portato 14,6 milioni (saldo negativo di 4,3 milioni). Negativo anche il saldo per le prestazioni specialistiche ambulatoriali: quelle per mobilità passiva pesano per 3,6 milioni, contro i 932mila euro di mobilità attiva. La linea di fondo è quella di ridurre la mobilità passiva e sviluppare una sanità di prossimità, integrandola con il sociale, potenziando i livelli essenziali di assistenza.

In questo scenario avranno un ruolo molto importante sia la realizzazione di reti cliniche di alta specialità, sia le reti cliniche di patologia, ma anche il potenziamento dei sistemi di prevenzione e sicurezza, dell’assistenza domiciliare (l’Ast di Macerata ha in carico 4.558 anziani: 1.811 nel distretto di Civitanova, 2.040 in quello di Macerata e 708 in quello di Camerino) e delle Rsa. Naturalmente si punterà molto anche sulla digitalizzazione (che porterà con sé anche il fascicolo elettronico) e la telemedicina. Resta il nodo del personale, decisivo perché gli obiettivi di miglioramento fissati arrivino veramente in porto.