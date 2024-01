"Le famiglie in difficoltà salite a un centinaio"

Sono circa 95 le famiglie in difficoltà che vengono aiutate a Porto Potenza con pacchi alimentari e vestiti, grazie alla Caritas diocesana della parrocchia di Sant’Anna. E purtroppo, nell’ultimo anno, si sono aggiunti alla lista altri 25 nuclei familiari, tra cui italiani, albanesi e persino argentini. Ma sotto Natale i volontari dell’associazione non hanno fatto mancare il proprio affetto e così hanno consegnato a tutti loro diversi regali e non solo, per una grande festa di comunità. A fare il quadro della situazione è Anna Maria Rossi, responsabile della Caritas diocesana di Porto Potenza.

"Nella nostra comunità i poveri stanno aumentando: infatti, da uno storico di 70 nuclei indigenti, nell’ultimo anno siamo arrivati ad assistere 94-95 famiglie - afferma Rossi (nella foto qui a fianco) -. Tra queste, il 30% sono italiani. Mentre il 70% comprende persone di origine senegalese (perché in città c’è una nutrita comunità), oltreché albanesi che sono per lo più muratori, e poi argentini appena arrivati in Italia e bisognosi di assistenza. Però, la cosa più tragica è che quasi tutti i nuclei familiari in questione sono monoreddito, in quanto con uno stipendio si riesce a malapena a saldare l’affitto di casa, senza però avere soldi per pagare le bollette". "Un’altra problematica di cui ci stiamo occupando – osserva ancora Rossi – è il fatto che Porto Potenza si sta spopolando. Oggi molte case rimangono sfitte, perché i proprietari non hanno intenzione di affittarle a qualcuno per l’intero l’anno. E su ciò ci stiamo attivando: la Caritas non è solo dare pacchi alimentari o vestiti, ma prendersi cura delle persone e squarciare il velo dell’indifferenza per creare legami umani". E intanto, sotto Natale, c’è stata una bellissima iniziativa pubblica, proprio a favore della famiglie in difficoltà. "Abbiamo fatto scrivere una lettera a tutte le persone che seguiamo, dove si presentavano e descrivevano la propria famiglia – riprende Rossi -. Così, diversi parrocchiani hanno preso ciascuno una di queste lettere e preparato un pacco regalo speciale, pensato appositamente in base alla famiglia che si era presentata nel fogliettino. Poi, nella nostra sede in piazza Douhet, abbiamo proceduto alla distribuzione di oltre 90 pacchi. E davvero bella è stata la partecipazione dei bambini che, insieme alle catechiste, agli educatori e ai genitori, sono venuti a consegnarci dei doni e dei cuoricini che abbiamo appeso sull’albero di Natale, esposto in vetrina".