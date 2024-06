Le famiglie in lotta con la burocrazia: "Eravamo sul punto di rinunciare, poi Sante ci ha cambiato la vita"

Dall’adozione ai successi trovato nel pattinaggio a rotelle: quello di Sante Pacioni è stato ed è ancora un percorso incredibile. "Noi siamo partiti otto anni dopo aver deciso di intraprendere questo cammino. Siamo passati attraverso il brutto della burocrazia italiana, ossia tutta la parte dell’idoneità per quanto riguarda il nostro Paese. Sono successe tante cose, prima qualche abbinamento non andato in porto, poi l’esperienza con un ente con cui siamo rimasti bloccati per tanto tempo in un altro Paese. Eravamo quasi sull’orlo di dire basta: ma poi abbiamo incontrato Rossella (Monti, presidente dell’associazione Ernesto, ndr), un incontro fatto con tante perplessità, e quella invece è stata la strada giusta". Sara Binanti, di Sforzacosta, mamma adottiva di Sante, ci racconta l’esperienza vissuta con suo marito Francesco.

"Rossella è stata speciale fin da subito, è stato un incontro casuale in tutte le sue sfaccettature. L’associazione Ernesto ci ha ricevuto in maniera tempestiva, dopo 48 ore, nessuno ti riceve con quella rapidità: forse se tutto fosse stato più lento, avremmo rinunciato". Sante è arrivato a quattro anni e mezzo e oggi ne sta per compiere 13: "Ha un’energia vitale impressionante, per noi è stato amore a prima vista. La nostra vita è cambiata del tutto: incredibilmente ci assomiglia, stessa energia, stesso dinamismo. È stato sorprendente vedere come lui si adattava benissimo al nostro stile di vita, l’abbiamo coinvolto in tante attività sportive. E oggi lui vola con i pattini". Continua Sara: "A quattro anni e mezzo non riesci a capire bene cosa ti sta succedendo: un bimbo così piccolo ha difficoltà a rielaborare il cambiamento. Noi stessi non eravamo preparati alla difficoltà del distacco con la famiglia affidataria: per questi bambini, anche se hanno vissuto situazioni drammatiche, quella comunque è la loro vita. E Sante si è reso conto che veniva staccato da quella vita lì. Era tormentato, cercava di capire ciò che era accaduto, ma non riusciva a darsi una risposta". Così, quando Sante ha sette anni, decidono di intraprendere insieme un viaggio in Ungheria; del resto, lui stesso aveva espresso la volontà di rivedere quei posti: "Abbiamo fatto questa mattata, ne aveva bisogno. È stato molto emozionante. Ha rivisto la mamma affidataria: nella casa c’erano foto sue, per lui è stata una rassicurazione. Ha voluto una foto tutti insieme. Poi abbiamo ripercorso tutte le tappe di quando ci siamo conosciuti, siamo andati allo zoo, alla casa dove eravamo stati insieme: lui ricordava tutto, anche il parcheggio dove il papà di solito lasciava la macchina. Ci faceva da cicerone. Gli abbiamo richiesto poi se avesse voglia ancora di ritornarci, ma ci ha detto di no". Sara racconta anche le difficoltà vissute nell’inserimento nella comunità, soprattutto a scuola: "Per lui è uno scoglio duro. Purtroppo, a scuola non c’è un’inquadratura per questi ragazzi, spesso ci si sbaglia anche nelle valutazioni, non c’è la delicatezza di capire che questi bambini quando arrivano hanno delle lacune affettive significative. Le loro sono problematiche legate all’affettività mancata, al trauma, e questo non viene compreso". Ma grazie allo sport, Sante è riuscito a reagire, anche nel contesto scolastico: "Io insegno pattinaggio a rotelle da 25 anni – racconta la mamma –. All’inizio non pensavo di farlo pattinare, poi invece è successo esattamente il contrario e ora il pattinaggio è la sua vita".

"Non c’era – spiega Sara – la volontà di fargli intraprendere una carriera agonistica sportiva, ma solo di fargli fare sport per inserirlo in un ambiente sano. Dopo il lockdown ha iniziato a fare le sue prime gare, l’anno scorso ha ricevuto il primo titolo italiano a 12 anni: da lì è passato di categoria, quest’anno ha quattro titoli italiani e l’abbiamo portato a fare una gara importante in Germania. Ci siamo andati quasi per gioco e invece ha preso la medaglia d’argento nella combinata per le gare sprint. Da quel momento ci è cambiata la vita, è una piccola star che ovviamente va gestita. La molla che è scattata in Sante è stata quella proprio del riscatto della vita. Siamo tutti i fine settimane in giro dell’Italia, è un impegno, ma è questo quello che vuole ed è un cammino che possiamo fare solo se siamo uniti. Sante è vincente anche in questo, trova sempre la carta per mettere d’accordo tutti".