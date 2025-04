Le farfalle, decoro comprato e sparito

Istallate in questi giorni in via Falleroni le luminarie pasquali con tanto di farfalle colorate che fanno venire in mente un triste ricordo. C’erano una volta, infatti, 12.500 euro che decisero di trasformarsi in farfalle. Bianche, plasticose, intrecciate su un filo, svolazzanti da corso Persiani a via Roma. Le chiamarono decoro urbano, ma molti cittadini pensarono fosse uno scherzo. Lo stesso assessore al commercio di allora, Mirco Scorcelli, ammise che l’iniziativa aveva diviso il pubblico. Invece di essere noleggiata, l’installazione fu acquistata dal Comune. Finita l’estate 2021, le creature sono state smontate e riposte in un magazzino. C’è chi giura di averle viste, accatastate come gomitoli isterici, nell’ex galleria Guzzini, al piano terra del Comune, tanto aggrovigliate da far passare la voglia di strecciarle. L’idea era che le farfalle sarebbero tornate a volare "alla prima occasione utile", ma questa mitologica occasione sembra non essere mai arrivata, persa forse lungo un itinerario museale che non ha mai trovato Casa Leopardi. Un percorso pensato per "collegare il centro museale con Montemorello": peccato solo che nessuna farfalla sia mai giunta a destinazione. Nel frattempo, si vocifera di una possibile richiesta alla Corte dei Conti: qualcuno vorrebbe vederci chiaro su questa spesa.