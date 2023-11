Le farmacie: pronti alle vaccinazioni

Dall’1 dicembre, centoventi farmacie sul territorio regionale saranno impegnate, gratuitamente, a vaccinare contro l’herpes Zoster. "Un importante impegno per i farmacisti che si sono formati attraverso il corso messo a disposizione dalla federazione degli ordini dei farmacisti italiani", commenta il presidente di Federfarma Marche Marco Meconi, precisando che "gli over 65 non necessitano della ricetta e possono sottoporsi volontariamente alla vaccinazione direttamente in farmacia, che si conferma un fondamentale presidio di prossimità". E aggiunge: "Siamo soddisfatti di aver intrapreso un percorso nuovo, con vaccinazioni che auspichiamo possano aprire anche alle immunizzazioni contro il papilloma virus umano e lo pneumococco, nonché ad altre vaccinazioni". Meconi prende spunto da questo nuovo servizio che si sperimenta nelle farmacie marchigiane per ringraziare "la Regione Marche che ha creduto nell’importanza di testare questo modello di farmacia di comunità che è stato tanto ben accolto dalla popolazione".