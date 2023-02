"Le fatture corrispondono ai lavori fatti"

di Paola Pagnanelli

"I lavori sono stati fatti, esattamente nella misura in cui sono stati fatturati". Così si difende Marsel Mati, arrestato martedì con le accuse di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, trasfermento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio. Oltre a lui, è finito in carcere anche l’architetto Pier Luigi Lunghi di Martinsicuro, mentre sono ai domiciliari, con il braccialetto elettronico a Tolentino, Shpresa, Marsida e Alba Mati, cioè la madre, la sorella e la moglie di Marsel Mati, e poi Carlo Pisciotta, ex commercialista sospeso dall’albo, e il consulente del lavoro Giuseppe Ruiti Spurio. Per la procura, avrebbero intascato oltre due milioni e mezzo di euro con sisma bonus, eco bonus e 110 per cento. Per tuti e sette questa mattina in tribunale si terranno gli interrogatori di garanzia, davanti al giudice Giovanni Manzoni. L’architetto parteciperà in videocollegamento dal carcere di Lanciano, "ma per lui – anticipa l’avvocato Massimo Di Bonaventura - ho già depositato un’istanza di sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari per motivi di salute. Non era il mio assistito a fare i computi metrici sui lavori eseguiti dalle imprese di Mati, non ha il programma e non lo sa fare". A Lunghi, intercettato dopo una perquisizione della Finanza ad aprile, Mati dice di cancellare tutto il materiale nel computer, cosa che però l’architetto non avrebbe fatto, ritenendo di non aver nulla da nascondere. Anche Marsel Mati, difeso dagli avvocati Vando Scheggia e Riccardo Leonardi, si dichiara innocente. "Stiamo studiando le carte ed è troppo presto perché l’imputato possa prendere posizione rispetto alle accuse – dichiara l’avvocato Scheggia -. Stiamo però vedendo che tutto si basa sul fatto che avrebbero preso somme per lavori non effettuati, ma il nostro assistito assicura che non è così, dunque nomineremo un consulente per valutare gli aspetti tecnici. Mati assicura di aver fatturato solo quanto fatto e utilizzato". Mati ha diversi precedenti, ed è in attesa dell’appello contro una condanna a dieci anni di carcere per un tentato omicidio avvenuto a Tolentino nel 2010. Marma e Immobiliare Centro Italia sarebbero state gestite di fatto da lui, ma formalmente da madre, moglie e sorella, difese dagli avvocati Scheggia e Giulianelli: anche le tre donne si dichiarano estranee alle accuse.