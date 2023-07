Le ’ferite’ lasciate dall’alluvione Strada comunale di Corneto: sarà sistemato il ponte sul fosso

Un intervento da 120mila euro per ripristinare la viabilità sul ponte di fosso Valteia, quello che si trova lungo la strada comunale di Corneto, chiuso oramai dal 3 marzo.

L’alluvione del settembre scorso, cui sono seguite altre forti piogge all’inizio dell’anno e poi di nuovo a maggio, hanno eroso progressivamente la terra che si trova attorno al ponte e danneggiato l’antica struttura in muratura. Per questo, visto che non era più possibile garantire la necessaria sicurezza alle auto in transito la strada è stata chiusa, creando però non pochi disagi alla viabilità, dato che la bretella di Corneto è per molti una valida alternativa per raggiungere la Carrareccia. Ora il Comune, dopo una serie di verifiche, ha incaricato la ditta Effeemme di Macerata, che si sta già occupando della pulizia del fosso, anche dei lavori di somma urgenza di consolidamento del ponte. "A seguito di sopralluogo del 27 giugno scorso – si legge, infatti, nella delibera con cui la giunta ha affidato i lavori di recupero - si è riscontrata una situazione delle pile del ponte sul fosso Valteia non più stabili senza un intervento immediato di consolidamento, con rischio di crollo e conseguente ostruzione dell’alveo e di rottura della linea dell’acquedotto posta sull’impalcato stradale".

Per questo la ditta si occuperà di un vero intervento strutturale, andando a ricostituire le murature del ponte al fine di garantire la continuità degli archi di scarico; realizzare palancolate sulle pile danneggiate del ponte con retrostante getto armato in calcestruzzo; rafforzare gli argini a monte e a valle del ponte con scogliere di contenimento; riprofilare gli argini a monte e a valle del ponte e sistemare l’impalcato stradale. Il costo preventivato è di 119.468 euro (Iva inclusa) che saranno anticipati dal Comune di Macerata, salvo poi chiedere alla Protezione civile l’indennizzo del danno nell’ambito dei fondi previsti per l’alluvione. Con questo intervento si spera di risolvere definitivamente il problema e di riaprire al più presto al transito la strada comunale di Corneto.