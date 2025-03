Le fiere del settore moda: "Incertezza sui mercati, ma c’è qualche spiraglio"

"C’è cauto ottimismo. Micam, Mipel e Lineapelle hanno dato segnali confortanti. Il settore è da un anno e mezzo in crisi, una situazione dovuta anche ai problemi geopolitici. Serve supporto dalle istituzioni". Sergio Sciamanna, Alessio Castricini e Matteo Piervincenzi tracciano per Confindustria un bilancio delle tre fiere appena concluse a Milano. Tra Micam e Mipel, appuntamenti dedicati alle calzature e alle pelli, la fiera ha fatto registrare più di quarantamila visitatori provenienti, oltre che da paesi europei, anche da Cina e Giappone. Lineapelle ha visto arrivare quasi 25mila persone tra operatori e buyer, crescendo del 7% rispetto ai numeri dello scorso settembre. Il settore del lusso "non vede nel medio termine segnali di ripresa, ma a livello numerico c’è stato un lieve miglioramento sulle edizioni precedenti. Siamo preoccupati – sottolinea Sciamanna, presidente della sezione Pelletteria –, servono strumenti di supporto come la cassa integrazione, che permettano alle piccole e medie aziende di superare questo stallo. La più grande risorsa che abbiamo è il saper fare, la formazione è fondamentale". Dal Maceratese sono andate a Milano 78 imprese. Matteo Piervincenzi, alla guida della sezione Calzature, spiega che "le fiere dimostrano ancora di essere dei riferimenti. Abbiamo avuto un 45% di buyer esteri, da buona parte d’Europa e da Cina e Giappone. Le analisi dei primi nove mesi del 2024 confermano però un trend negativo di esportazioni. Chiediamo alle istituzioni di continuare a sostenerci, noi investiamo sulle aziende e cerchiamo di portare prodotti in linea con le tendenze. Le difficoltà sono molto legate ai conflitti nel mondo. Servono cassa integrazione e accesso al credito, sperando in una ripresa". Alessio Castricini, presidente degli Accessoristi, spiega come regni nei mercati "l’incertezza, alla quale si è aggiunta quella sul mercato statunitense. Vedremo che effetti avranno sulle nostre produzioni i dazi del governo Trump. C’è però ottimismo, il Micam ci fa guardare positivamente alla seconda parte dell’anno. Va detto che la produzione ha subito un calo significativo. Il governo ci aiuti alla ricerca di nuovi mercati". Nel complesso, gli appuntamenti milanesi hanno visto partecipare 1.758 marchi, quasi la metà da 51 paesi: sono efficaci strumenti per creare occasioni di business grazie anche alla loro sinergica contemporaneità. I prossimi appuntamenti milanesi saranno la centesima edizione del Micam, dal 7 al 9 settembre, e Lineapelle dal 23 al 25 dello stesso mese.