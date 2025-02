Le forme dell’intelligenza. Appuntamento da Hab con Carelli e Nardi

"Le forme dell’intelligenza", a cura di Lara Carelli e "LuNa" Lucia Nardi, è il titolo dell’appuntamento in programma per sabato alle 21 da Hab, in via Gramsci a Macerata, nell’ambito della rassegna "Trame sottili". Si tratta di un dialogo costante e dinamico, una grande interazione col pubblico che diventa quasi un “botta e risposta” stimolante e creativo. "Nell’unione di punti di diversità – dicono – si può espandere un mondo di conoscenza, riflessione e sentimento. Saremo in compagnia di un cocktail e vari assaggi di dolci a scelta". Info e prenotazioni: 351-6185716.