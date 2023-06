Le forme di affido e gli aspetti legislativi da conoscere

Al via, oggi, il primo incontro pubblico dell’iniziativa "Incontriamo l’affido e l’adozione". Alle 18, nella sede dell’Asp "Paolo Ricci" in via Einaudi 144, si tratteranno i temi delle diverse forme di affido e gli aspetti legislativi della Legge 184 e sue modifiche. E’ quanto organizzato dal Centro per la Famiglia di Civitanova, insieme all’assessorato ai Servizi sociali, che ha così ideato un ciclo di quattro incontri (tra giugno e ottobre) con la guida e la partecipazione di pedagogiste e psicologhe operanti in quest’ambito e con l’associazione "Famiglie per l’Accoglienza". Il tutto, tra l’altro, rientra nel progetto "Civitanova città con l’Infanzia". L’assessore Barbara Capponi sottolinea l’importanza di affrontare questo tema: "L’attenzione alle esigenze di tutte le famiglie è costante e da anni ci rivolgiamo anche a quelle adottive e affidatarie, convinti che l’affido e l’adozione siano percorsi da incentivare e sostenere sia come istituzioni che come comunità. Ringrazio i nostri partner organizzatori e le famiglie per l’accoglienza, con cui l’assessorato da tempo progetta questa sinergia, per la testimonianza e il valore aggiunto che porteranno in questo percorso". Per info: 073378361 o su [email protected]