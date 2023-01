Le forze dell’ordine assenti al consiglio sulla sicurezza

In consiglio comunale non saranno presenti esponenti delle forze dell’ordine, cittadine e provinciali, durante il dibattito sulla sicurezza convocato in seduta aperta e quindi con la possibilità per i cittadini di intervenire e porre domande (sabato alle 16, sala consiliare di via Buozzi). E’ ufficiale, le ‘divise’ non sono state invitate dall’amministrazione comunale. Una scelta che l’opposizione, con toni di critica, aveva paventato e che adesso è ufficiale. Sarà un appuntamento, quindi, più politico che tecnico. Ci si arriva con alle spalle i due casi più eclatanti avvenuti in città – i due omicidi dell’estate scorsa – e nel confronto rappresenteranno una base di discussione i numeri resi pubblici dal Comando provinciale dei carabinieri, dai quali è emerso nel maceratese un aumento dei furti (in crescita del 25%) e un calo delle rapine. Dati che calati su Civitanova raccontano che esiste pure una criminalità pendolare, alimentata anche dai collegamenti stradali con l’Umbria, e quindi con la sponda del Tirreno, uno scenario geografico che incide sia sul fenomeno dei furti che su quello dello spaccio e del consumo di droga, che resta uno dei principali problemi di cui soffre la città. E’ recente la denuncia del responsabile del Sert, il dottor Mario De Rosa, che ha parlato di "un consumo di cocaina aumentato vertiginosamente negli ultimi due anni", una emergenza sociale di cui si parla pochissimo e che impatta su numerose famiglie.