Le forze di opposizione riunite in un unico gruppo consiliare guidato da Raffaele Anselmi

"A Monte San Martino la minoranza fa quadrato e si riunisce in un unico gruppo consiliare". Il capogruppo di ’Radici per il futuro’, Massimiliano Anselmi, ha comunicato nei giorni scorsi al sindaco Matteo Pompei che il suo gruppo va a confluire in quello di ’Monte San Martino tra la gente’. Il nuovo gruppo consiliare, che prenderà la denominazione di ’Monte San Martino tra la gente - Fratelli d’Italia’, vedrà come capogruppo Raffaele Anselmi (che appartiene al partito di Giorgia Meloni). "Ringrazio i consiglieri Gabriele Anselmi e Massimiliano Anselmi per la fiducia che mi hanno voluto accordare – afferma Raffaele Anselmi -. Sono certo che tutti insieme potremo lavorare ancora meglio per il bene di Monte San Martino. Restiamo, come sempre, a disposizione di tutti i cittadini per i quali vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento e sentinelle attente dell’amministrazione del paese". Raffaele Anselmi aveva segnalato la problematica del medico di famiglia del paese andato in pensione e aveva ringraziato per l’interessamento il presidente Francesco Acquaroli, la senatrice Elena Leonardi, l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, il consigliere Pierpaolo Borroni (oltre all’Area Vasta 3). Nel paese, che conta circa 700 anime, le prossime amministrative si svolgeranno nel 2024.