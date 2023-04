"Le fototrappole rubate saranno ricomprate grazie alle donazioni"

Catena di solidarietà, dopo il furto delle due fototrappole, per i ragazzi dell’Occhio nascosto dei Sibillini. A fine marzo l’amara scoperta: l’aver chiuso la stagione invernale di "occhi nascosti" con ben due fototrappole mancanti all’appello (una posizionata in una zona impervia a Frontignano di Ussita e l’altra a Cessapalombo). Così l’associazione aveva lanciato un appello con in post chiedendo a chi avesse rubato le apparecchiature di riconsegnare almeno le schede della memoria in forma anonima. Se questo invito, purtroppo, è rimasto inascoltato, non è caduta nel vuoto la richiesta di aiuto. E, in meno di una settimana, tra donazioni di privati, acquisti nello shop online dell’Occhio e un benefattore che preferisce restare anonimo (e ha donato una parte consistente), l’associazione è riuscita a raccogliere 400 euro. E quindi ricomprerà le fototrappole. "Intanto proseguono i nostri progetti – afferma il presidente Stefano Ciocchetti –. A parte ’Tende sospese’ a fine mese e le escursioni ’Animali cantati’ stiamo realizzando un manuale per grandi e piccini sugli animali del bosco".