Le future matricole in ateneo, torna il Salone di orientamento

Torna domani e venerdì il Salone di orientamento dell’Università, l’iniziativa che ogni anno apre le porte dell’ateneo agli studenti delle superiori che vogliono capire come proseguire il proprio percorso di studi. Il primo giorno, domani, sarà dedicato all’offerta formativa nel campo delle scienze sociali, giuridiche ed economiche con i tre dipartimenti di Economia e diritto, Giurisprudenza, Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali. Il venerdì mattino, invece, sarà la volta delle scienze umane con i dipartimenti di Scienze della formazione, beni culturali e turismo e di Studi Umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere e filosofia. Per ogni giornata, si comincia alle 9 con il saluto del rettore John McCourt, della delegata all’orientamento Rosita Deluigi e della direttrice della Scuola di studi superiori "Giacomo Leopardi" Carla Danani al polo Pantaleoni. Poi si terranno le presentazioni divise in tre turni tra i quali scegliere in base alle proprie disponibilità orarie: alle 9.45, alle 11.40 e alle 12.15. È previsto anche un tour dell’ateneo a mezzogiorno con visita delle sedi e delle strutture universitarie tra cui laboratori informatici, biblioteche principali, la sede della Scuola di studi superiore Leopardi, le segreterie studenti, l’infopoint, l’orto dei pensatori in via Illuminati e anche la vicina mensa. Il programma completo dei due giorni e l’accesso alle prenotazioni sono disponibili online sul sito www.unimc.itsalone.