Le ginnaste fanno il pieno di medaglie

Incetta di medaglie per le atlete della Società Ginnastica Macerata al Campionato del mondo di ginnastica aerobica Junior e alla World Competition Age Group. Sette le atlete della società maceratese che hanno rappresentato l’Italia. Anna Pinzi e Ginevra Evangelista si sono aggiudicate la medaglia d’argento nella categoria Aerobic Dance, mentre la medaglia di bronzo nella categoria Trio Jr è andata a Matilde Miceli e Guenda Cherubini. Quest’ultima è riuscita anche ad entrare in finale (solo le prime otto qualificate) con 78 atlete di 36 paesi del mondo, dove si è aggiudicata il quinto miglior punteggio a tre soli decimi dal primo posto. Le altre due atlete maceratesi, Margherita Paolucci e Benedetta Pierluigi, alla loro prima esperienza mondiale, sono riuscite a strappare il pass per la finale nella categoria Trio Jr, piazzandosi al sesto posto a pochi decimi dal podio. Anna Bisconti, invece, alla seconda esperienza internazionale dopo la medaglia d’oro conquistata in Portogallo a marzo nella categoria Gruppo (Age group), ha sfiorato il podio con le sue compagne piazzandosi al quarto posto. Alle finali della categoria individuale senior, infine, Arianna Ciurlanti si è qualificata entro le prime otto tra le 68 atlete sfidanti di tutti i 37 Paesi del mondo e, in finale, si è piazzata al settimo posto conquistando però la medaglia d’oro di squadra con il Team Ranking. Ciurlanti, inoltre, ha sfiorato il podio nella categoria Dance conquistando il quarto posto.