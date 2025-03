Le Giornate del Fai. Il viaggio tra i tesori, gli studenti vestono i panni dei ciceroni

Grande affluenza di visitatori, alla scoperta dei tesori del territorio. Un bell’inizio ieri, a parte la pioggia, per le Giornate Fai di Primavera. E oggi si fa il bis. Villa Buonaccorsi a Potenza Picena, Poltrona Frau Museum a Tolentino, Casina Bonafede a Monte San Giusto, Palazzo Venieri e Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati hanno spalancato le loro porte con visite guidate in collaborazione con gli apprendisti ciceroni. Ovvero gli studenti degli istituti superiori Da Vinci di Civitanova, Filelfo di Tolentino, Ite Gentili di Macerata e liceo classico Leopardi di Recanati. I ragazzi si sono rivelati guide impeccabili, anche grazie alla lunga preparazione, con tanto di prove generali, con le loro insegnanti. Soddisfatto il presidente regionale Fai Giuseppe Rivetti, ieri presente per un saluto a Casina Bonafede. "Un privilegio ospitare questa iniziativa – ha commentato Nicola Coropulis, ceo di Poltrona Frau – che valorizza il profondo legame tra l’azienda, il territorio e le istituzioni culturali. Il Poltrona Frau Museum è un punto d’incontro tra manifattura e cultura". A Monte San Giusto è stato possibile visitare anche la pala della crocifissione del Lotto nella chiesa di Santa Maria in Telusiano, commissionata dal vescovo Bonafede. Una meraviglia per gli occhi il giardino di Villa Buonaccorsi, spettacolare Palazzo Venieri con il suo terrazzo panoramico. Oggi, senza necessità di prenotazione, si potrà fare tappa al Poltrona Frau Museum dalle 14 alle 18.30 e saranno disponibili anche visite guidate in lingua inglese. A Casina Bonafede dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; a Villa Buonaccorsi dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18; a Recanati a Palazzo Venieri dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, mentre all’Orto sul Colle dell’Infinito dalle 11 alle 18 con la visita guidata "La musica della natura".