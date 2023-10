Le grandi manovre in ateneo. Giustozzi in scadenza a fine anno, arriva il bando per il nuovo dg

Direttore generale dell’Università di Macerata, pronto il bando di selezione a evidenza pubblica per l’individuazione, da parte del rettore, del nominativo da proporre al consiglio di amministrazione per la nomina riguardo il triennio 2024-2026. Per presentare le manifestazioni di interesse c’è tempo fino al 20 ottobre: le domande devono essere spedite esclusivamente via Pec. L’incarico dell’attuale dg Mauro Giustozzi, conferito dal Cda il 28 maggio 2021, scadrà il 31 dicembre di quest’anno. Potrebbe quindi finire l’era Giustozzi, iniziata ben 13 anni fa. Era il 2012 quando per lui è arrivata la nomina. Poi il rinnovo nel 2021, per meno di quattro anni: si è ritenuto opportuno procedere con il rinnovo di Giustozzi per un periodo abbastanza lungo e tale da abbracciare la fine del mandato del rettore precedente (Francesco Adornato) e anche il tempo di insediamento del nuovo rettore.

Ora si cambia: si procede infatti con avviso pubblico, a cui potranno partecipare dirigenti della pubblica amministrazione con esperienza pluriennale, quindi anche provenienti da altri atenei, anche fuori regione, o da altri enti non accademici. Poi il rettore John McCourt, "con l’ausilio di una commissione di esperti esterni, nominata e presieduta dal rettore – si legge nel decreto rettorale del 22 settembre 2023 –, individua tra i soggetti ile candidatie che risultano maggiormente idonei per l’ammissione a un colloquio", in seguito al quale sarà individuato il nome del candidato da proporre al cda. La procedura di selezione non dà luogo ad alcuna graduatoria. "Punto molto sulla trasparenza e sulla necessità, anche fisiologica, di un cambiamento – le parole di McCourt –. Il mandato dell’attuale direttore generale scade a fine anno e trovo quindi del tutto naturale, stando al mio modo di gestire le cose, procedere con un avviso pubblico ai fini di individuare il candidato o la candidata migliore per questo ruolo. Ciò fa parte di un rinnovo del comparto tecnico-amministrativo Unimc, proprio oggi (ieri, ndr) abbiamo incontrato i 40 neoassunti, che portano nuova energia a un ateneo che è dinamico e vitale". Nulla impedisce che Giustozzi partecipi al nuovo bando, anche se è noto ai più che tra lui e il rettore McCourt ormai da tempo non corra proprio buon sangue. In ogni caso, Giustozzi conserva il posto da dirigente di ateneo (era stato assunto dall’ex rettore Luigi Lacchè).