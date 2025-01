Le Grazie, incarico per il verde

È stata rinnovata per altri cinque anni la convenzione con il comitato di quartiere Le Grazie, a Tolentino, per la manutenzione delle aree verdi in quella zona.

"Constatata l’utilità del rapporto di collaborazione per i risultati conseguiti e per la sensibilizzazione dei cittadini nella cura dei beni pubblici", come si legge nella delibera approvata nei giorni scorsi, il Comune ha proceduto con la proroga per altri cinque anni della convenzione, stabilendo come prima un rimborso spese di 5.500 euro.

Il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico rappresenta "un settore di intervento particolarmente impegnativo per il Comune, in quanto il personale addetto risulta insufficiente rispetto alle prestazioni da svolgere".