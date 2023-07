Le guardie venatorie in assemblea "In arrivo servizi diurni e notturni"

Si è svolta a Corridonia l’assemblea delle 57 guardie venatorie volontarie della sezione provinciale Federcaccia di Macerata. Presenti il presidente provinciale Nazzareno Galassi e il vicecoordinatore Gianfranco Calvigioni, che hanno ribadito "l’importanza delle guardie al fine di informare i cacciatori sulle normative che regolamentano l’attività venatoria. Saranno organizzati servizi diurni e notturni in collaborazione con la polizia provinciale che, nonostante il numero esiguo di agenti, è sempre presente sul territorio con competenza e professionalità per prevenire e reprimere senza mezzi termini ogni atto di bracconaggio". Per info e segnalazioni: 339.5981898.