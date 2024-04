"Le guide ambientali non possono operare nei sentieri per esperti"

Il Collegio regionale delle Guide alpine-maestri di alpinismo delle Marche replica al presidente nazionale dell’Aigae (Associazione italiana guide ambientali escursionistiche), Guglielmo Ruggiero, dopo le testimonianze di due guide ambientali, nel caso della morte di Michele Sensini a Fiastra, attraverso i loro social. Alle guide ambientali l’avvocato Bruno Tromboni aveva contestato di non poter normativamente accompagnare persone nei sentieri classificati per esperti (tipo EE). In difesa delle guide ambientali era intervenuto il presidente Aigae, Ruggiero, e ora a contestazione di quest’ultimo entra in gioco il Collegio regionale guide alpine che da ente pubblico riconosciuto spiega la questione. "La pronuncia del Consiglio di Stato del 2020 citata dal presidente dell’Aigae afferma tutto il contrario di quanto dallo stesso dichiarato. – spiega il legale del Collegio, avvocato Leonardo Bochicchio -. Il parere espresso dal Supremo Collegio Amministrativo, in merito ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso da alcune guide ambientali escursionistiche, ha statuito che agli accompagnatori di media montagna è mantenuta la riserva dell’accompagnamento sui sentieri classificati EE (itinerario per escursionisti esperti) in quanto sono ritenuti percorsi particolarmente acclivi ed impervi e per i quali necessita un grado di competenze specifiche. Al contrario di quanto dichiarato dal presidente Ruggiero, i giudici di Palazzo Spada affermano che viene consentito alle guide ambientali escursionistiche l’esercizio dell’attività sui soli sentieri ritenuti più semplici e classificati con E (itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche). Il Consiglio di Stato ha pertanto operato una netta distinzione dei due profili professionali, come anche affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza 459 del 2005. Si aggiunga che la Legge regionale Marche 9/2006 esclude la possibilità alle guide ambientali escursionistiche di accompagnare su sentieri classificati EE se non previa frequentazione di appositi corsi di formazione". In sostanza la Regione vieta l’accompagnamento nei tratti EE come la Corte costituzionale prima e il Consiglio di Stato poi, ma anche se non si frequentano corsi di formazione in materia di sicurezza e gestione emergenze.