Le immagini di quaranta donne coraggiose nel libro di Santinelli

Molto interesse ha suscitato la presentazione del libro "Diverrai diamante" di Sergio Santinelli, organizzata sabato dagli assessorati alle Politiche sociali, Cultura e Turismo e Azienda Teatri di Civitanova.

Il tutto rientrava nella mostra "Parlando con voi - racconti in fotografia di donne disabilità e diritti", allestita all’auditorium Sant’Agostino di Civitanova Alta dal Museo Magma. Con questo progetto, il fotografo Santinelli ha voluto coinvolgere donne in situazioni di marginalità per sottolineare i loro talenti oltre che le loro difficoltà, per devolvere parte dell’incasso a sostegno di Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare).

L’assessore Barbara Capponi ha sottolineato l’importanza di tale iniziativa: "Grazie a chi ha collaborato con noi. L’amministrazione comunale con il ‘Progetto Civitanova Città con l’infanzia’ da anni promuove iniziative di sensibilizzazione su tematiche inerenti alle Pari opportunità di genere e di condizione e proseguiremo su questa strada".

La manifestazione ha visto anche come ospiti la civitanovese Cristina Abrami, vice campionessa mondiale e campionessa italiana di seconda categoria di beach tennis, e l’architetto Consuelo Agnesi, specializzata in progettazione inclusiva e accessibilità, titolare dello studio di Architettura Studioinmovimento e membro Cerpa Italia onlus. Per l’occasione ha portato i saluti Marzia Brandi, già membro della commissione Pari opportunità regionale.

La pubblicazione di Santinelli raccoglie immagini di quaranta donne che hanno fatto un lungo percorso di accettazione, affrontato con determinazione e coraggio.

Il libro (Edizioni Artestampa, 2021) ha vinto inoltre il Premio letterario internazionale città di Cattolica (sezione emotion). La mostra "Parlando con voi", si è conclusa ieri all’auditorium Sant’Agostino di Civitanova Alta.