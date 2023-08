Le imprese che crescono Brilla la nostra provincia

Tornano a crescere le imprese nel Maceratese, in linea con quanto sta accadendo a livello regionale, ma in controtendenza rispetto alle altre due province di Fermo e Ascoli. Questo quanto emerge dall’Ufficio studi di Confartigianato Marche, che ha evidenziato come nel secondo trimestre di quest’anno la dinamica delle imprese marchigiane è tornata positiva e registra un tasso di crescita dello 0,40%, a fronte dello 0,47% della media italiana. A livello territoriale, la performance migliore è della provincia di Macerata con un tasso di crescita dello 0,68% e un saldo positivo di 233 imprese, con 485 iscrizioni, 252 cessazioni e un numero di imprese registrate pari a 34.503 unità. Seguono, Fermo con più 0,64% (saldo positivo di 121 imprese, con 283 iscrizioni, 162 cessazioni e 19.133 imprese registrate) e Ascoli con un più 0,17% (saldo 41 imprese, con 273 iscrizioni, 232 cessazioni e 23.794 imprese registrate). "Certamente le dinamiche che interessano la totalità delle imprese sono positive a livello territoriale – spiega Enzo Mengoni, presidente territoriale Confartigianato – e queste sottolineano il fatto che le Marche stanno avendo una spinta economica significativa, maggiore rispetto all’anno scorso. Preoccupano invece i dati circa le ditte artigiane nel Fermano e Ascolano, con numeri che sono ancora in frenata, seppur di poco. Auspichiamo allora, che gli imprenditori colgano al volo le opportunità che si stanno aprendo sotto il profilo dei sostegni pubblici, perché questi incentivi possono sicuramente fare la differenza in un quadro seppur complicato, dando modo di attivare investimenti che possono risollevare le attività". Per quanto riguarda invece le imprese artigiane nelle Marche, al secondo trimestre 2023 il saldo è di più 97 attività, in recupero rispetto alla rilevazione precedente. A livello territoriale troviamo in crescita la provincia di Macerata con un tasso dello 0,52% (saldo positivo per 47 imprese, 160 iscrizioni, 113 cessazioni e 9.128 imprese attive) mentre sono ancora in difficoltà le province di Fermo e Ascoli con rispettivamente un calo dello 0,12% (7 imprese) e dello 0,08% (4 imprese).