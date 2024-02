Le imprese del territorio in campo per i disabili

Un mezzo a disposizione di tutti, e soprattutto per aiutare chi vive in condizioni di fragilità fisica, psichica ed economica. Questa la cerimonia di ieri mattina, in piazza Matteotti a Potenza Picena, che ha visto la consegna di un nuovo Fiat Doblò donato all’ufficio dei Servizi sociali del Comune. Si tratta di un’iniziativa ormai rinnovata con Pmg Italia, che consiste nella concessione (in comodato gratuito per quattro anni) di un veicolo attrezzato al trasporto di persone diversamente abili, dotato anche di pedana per chi si trova in carrozzina. Una bella collaborazione che nasce con l’obiettivo di promuovere forme d’autonomia e integrazione sociale, grazie al sostegno delle imprese del territorio. Infatti, sono ben 35 le realtà che hanno contribuito con delle donazioni per rendere possibile il progetto.

"A loro va il ringraziamento della città, e la nostra è davvero una comunità solidale – ha detto il sindaco Noemi Tartabini –. L’Amministrazione investe molte risorse per il sociale, ma questo genere di interventi supportati dalla collettività sono di grande aiuto. Insieme possiamo, come recita lo slogan. Abbiamo restituito il mezzo dato in concessione dalla Pmg Italia nel 2019 con un contachilometri dai grandi numeri. Significa che tanti cittadini in condizioni di fragilità hanno usufruito del servizio. Il ringraziamento va poi alla Protezione civile, alla Croce Rossa e a tutti gli altri volontari, che rendono possibili gli spostamenti. Un grazie a Mirko Medori, che con impegno e passione ha portato avanti l’attività sul territorio per conto di Pmg Italia".

Presenti il presidente della Commissione sanità delle Marche Nicola Baiocchi, gli assessori comunali Marco Mazzoni e Luisa Isidori e la consigliera di maggioranza Margherita Fermani, oltre al capogruppo locale dei 5Stelle Stefano Mezzasoma. In chiusura di mattinata, il Comune ha poi consegnato un attestato di ringraziamento a tutte le 35 attività che hanno collaborato: Cs10, Universal plast, Paoltroni stampi, Dcp, Evomet, Coal Carassai Giuseppe, Sepa, Kos Sì con te superstore, New ecologic, Six women, Costruzioni meccaniche Torresi, Area sport service, Bar Hermana, Finar, F.lli Bianchini, Calzature Beppe, Fratoni forniture, Linea modelli, Studio Rizzi e Generosi, Carestia Giuseppe, Omega, Grandinetti, Run plast, Maplast, Melatini, Gde, Easycare, Emmeplast, Immobiliare Arca, Castagna costruzioni, In bianco, Ferramenta Frattari, Reedil, Gruppo Kos e Aspp.