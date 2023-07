Le imprese di Baccifava "Dalla Siberia all’Armenia, i miei viaggi estremi in sella alla bicicletta"

di Lorenzo Monachesi

"La Mongolia mi ha colpito per il paesaggio e per l’accoglienza, Mosca è una grande città che trasuda storia, e quanto freddo ho sentito d’inverno in Siberia nel mio viaggio in bici dal Giappone a Montecosaro". Lorenzo Baccifava, 34 anni di Montecosaro, ripensa alle imprese in sella alla bicicletta dove ha percorso da solo le strade del mondo nei tanti viaggi dove ha toccato l’Asia, il Messico, l’Europa, Capo Nord. "È la curiosità – spiega – che mi spinge a partire. Viaggiare mi ha aperto la mente e mi ha fatto conoscere gente bellissima".

Baccifava, quando è scattata la travolgente passione per la bicicletta?

"Nel 2012 mi sono trasferito a Berlino e lì è sbocciato di nuovo questo amore, da ragazzo ero stato un agonista. Quella città sembra fatta apposta per la bici, ci sono così tante piste ciclabili e servizi".

Un conto però è muoversi dentro una città e un altro intraprendere viaggi. Qual è stato il primo?

"Nel 2014 un amico mi propone di andare da Berlino in Polonia, a Kostrzyn Nad Odra. Un viaggio di 200 chilometri tra andata e ritorno. Ricordo di avere attaccato due borse alla bici e siamo partiti. Quell’esperienza mi ha rapito".

Insomma, a quel punto il dado era tratto.

"È così. Ho poi lasciato la grande città tedesca per trasferirmi a Tolosa e a un certo momento ho inforcato la bicicletta e mi sono diretto a Finisterre, seguendo il cammino di Santiago di Compostela. Ma non mi è bastato".

Vuol dire che ha proseguito il viaggio?

"Esatto. Ho chiamato un amico le gli ho detto che lo avrei raggiunto a Lisbona, in Portogallo. Da lì, dopo un po’ sono ripartito per arrivare a Barcellona. In totale ho percorso tremila chilometri".

Qual è stato il viaggio più lungo?

"Quello del 2019: da Capo Soya (estremo Nord del Giappone) a Montecosaro per circa 18.500 chilometri".

Quali nazioni ha toccato durante il tragitto?

"Sono arrivato nel sud del Giappone dove ho preso il traghetto per la Corea del Sud, l’ho percorsa e poi mi sono imbarcato per la Cina dove sono sbarcato a Qingdao. Da lì sono arrivato naturalmente in bici in Mongolia, ho attraversato il deserto del Gobi, la Siberia, la Russia, l’Estonia, la Lituania, la Germania, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, l’Ungheria, la Romania, la Serbia, la Croazia e infine l’Italia".

Quanto tempo è stato necessario per studiare questo percorso?

"Un anno per definire i tanti aspetti".

Cosa ha di così speciale la Mongolia da averle lasciato un ricordo così forte?

"Mi ha toccato nel cuore a livello umano e per il paesaggio. C’è povertà, ma c’è anche un forte senso di ospitalità e solidarietà. I mongoli hanno uno straordinario controllo del territorio: pensavo di dormire da solo nel deserto, ma loro sapevano che io ero lì. E quando vedono uno accampato sotto una tenda ti portano nelle loro yurte che sono caldissime e quello che ti offrono da mangiare è ciò che si tolgono dal loro piatto per darlo a te".

Come ha vinto il freddo invernale della Siberia?

"Pedalando e poi ho avuto il sostegno della gente. Per loro è un uomo forte chi viaggia in bici a meno 30 gradi, mi hanno offerto vodka e la possibilità di fare la sauna".

Non ha mai avuto paura durante i viaggi?

"Mai. Sono sempre stato circondato da bella gente".

Come mai viaggia sempre da solo?

"L’eventuale compagno è un vincolo, da solo gestisco tutto come voglio e quando mi fermo c’è sempre qualcuno che si presenta".

Cosa le dicono all’estero quando scoprono che lei è italiano?

"In Russia mi hanno cantato le canzoni di Celentano e Toto Cutugno".

E dove dorme?

"In tenda e poi sono anche ospitato".

Un altro capitolo è la gara estrema disputata in Armenia nei giorni scorsi.

"Adesso sono più propenso a gareggiare e in questa occasione mi sono confrontato con atleti più esperti che hanno biciclette maggiormente performanti".

Si sente soddisfatto del sesto posto?

"Tantissimo. Mi sono messo alla prova e c’è anche chi ha mollato".

Cosa caratterizza questa competizione da renderla estrema?

"È una gara di 1.200 chilometri con un dislivello di 26mila metri da completare in otto giorni. L’85 per cento delle strade non è asfaltato, ho pedalato sopra i 2.000 metri toccando anche i 3.300 di altezza dove c’è poco ossigeno".

C’è stato tanto da pedalare, ma quanto è riuscito a dormire?

"Circa dieci ore in otto giorni, sto ancora cercando di recuperare".

E adesso?

"Sono tornato alla base, cioè a Montecosaro dove c’è la mia ragazza, la famiglia e un lavoro (da corriere, ndr) che mi permette di aprire queste parentesi in bici".