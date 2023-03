"Le imprese in cerca di figure specializzate"

L’istruzione tecnica e professionale rappresenta un asset rilevante sia sul lato della domanda di personale delle imprese, sia sul lato dell’offerta, con una presenza diffusa sul territorio di scuole e studenti iscritti agli istituti tecnici e professionali. Lo attesta un’analisi dell’Ufficio Studi di Confartigianato secondo cui, nel Maceratese, sono 26.800 le entrate previste. La domanda di personale con diploma universitario è del 9,7%, dello 0,8% di Its (istruzione tecnologica superiore) e del 70,9% di titolo secondario di tecnico, qualifica o diploma professionale (diviso per 29,4 per istituti tecnici e 41,5 per professionali.). Il restante senza titolo di studio. Per quanto riguarda la composizione degli alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado in provincia (i dati si riferiscono all’anno scolastico 202122, ndr) 8.020 studenti sono iscritti al liceo, 4.244 negli istituti tecnici, 2.842 nei professionali, 7.086, quindi, per l’istruzione tecnico-professionale, pari al 46,9% del totale. "Il mondo del lavoro è alla ricerca di figure professionali ben specifiche e, sulla base di queste richieste, pensiamo sia fondamentale dar seguito alla domanda occupazionale e puntare sull’innalzamento della qualità dell’offerta formativa di istruzione tecnica e professionale – spiega il presidente Enzo Mengoni (nella foto) –. Tale formazione deve essere sempre aggiornata e al passo con i tempi, per preparare adeguatamente gli studenti ad essere immediatamente inseriti nelle aziende. Sicuramente, il nuovo sistema di orientamento scolastico e formativo sta rafforzando il passaggio scuola-lavoro ma al contempo è utile promuovere l’insegnamento delle competenze imprenditoriali fin dall’istruzione scolastica. Le imprese attingeranno largamente per nuove professioni tra chi è in possesso di un titolo secondario tecnico, qualifica o diploma professionale, con dati sopra la media nazionale".