"Le imprese possono già accedere alle agevolazioni"

Il coordinatore regionale di Forza Italia, Francesco Battistoni, replica al candidato Matteo Ricci sulla Zona economica speciale (Zes) e accusa l’europarlamentare del Pd di diffondere "fake news".

"Visto che il tour in canotto è stato un buco nell’acqua, l’europarlamentare non dimessosi Matteo Ricci dice che è uno spot elettorale", afferma in una nota il deputato e commissario regionale di Forza Italia Marche, che sottolinea poi come "le imprese marchigiane possano già accedere alle agevolazioni economiche e amministrative con il credito d’imposta agevolato".

"All’annuncio dell’inserimento di Marche e Umbria nella Zes unica alcuni rappresentanti del Pd nazionale hanno espresso ampia soddisfazione", dice Battistoni, citando la presidente dell’Umbria, Stefania Proietti, che ha definito la misura "di notevole importanza" ringraziando la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Anche "associazioni di categoria, imprese e industrie hanno espresso apprezzamento", aggiunge Battistoni. Il dirigente di Forza Italia rivendica il ruolo del suo partito e sottolinea: "A dicembre con un mio ordine del giorno ho ottenuto l’impegno del governo per l’inclusione delle Marche nella Zona economica speciale".

E attacca: "L’inserimento l’avrebbero potuto promuovere durante la loro amministrazione, invece non lo hanno fatto". Battistoni cita un dato del primo semestre 2025. "Il valore della domanda di finanziamento nelle Marche – conclude Battistoni – è cresciuto del 4%, significa che è cresciuta la fiducia nei consumatori marchigiani".