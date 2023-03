Le imprese senza terra "Controlli sulle zone grigie"

"La stagionalità comporta un forte ricambio di manodopera e una concentrazione di picchi di lavoro in pochi mesi". Maria Elena Fermanelli, membro della segreteria confederale provinciale Cgil, con delega alle politiche agricole e all’immigrazione, evidenzia luci e ombre sulle campagne maceratesi.

In che condizioni lavorano i braccianti agricoli?

"I braccianti agricoli, diversamente dai salariati con contratto a tempo indeterminato, hanno dei contratti che variano in durata da pochi mesi a tutto l’anno, ma, per la particolarità stessa del contratto, non garantiscono un lavoro continuativo: all’interno del periodo contrattuale, il lavoratore viene chiamato a giornate. Essendo un lavoro che si svolge all’esterno, risente dell’incidenza del meteo o della necessità relativa alla particolare coltura. Questi contratti sono il 90% della manodopera agricola".

Negli ultimi anni sempre più realtà del territorio si affidano ad aziende agricole senza terra. Perché c’è questo "affitto di manodopera"?

"Le imprese agricole gestite da stranieri hanno nella maggioranza dei casi la caratteristica di essere imprese "senza terra" rivolte solo alla gestione della manodopera e delle attrezzature. Attraverso queste imprese i lavoratori, stranieri per la maggior parte dei casi, vengono impiegati per le campagne di lavoro secondo la stagionalità. Molte aziende del territorio appaltano le campagne di raccolta a queste imprese che ne gestiscono lo svolgimento. Sempre più spesso vengono scoperte vere e proprie zone di lavoro grigio. Il contratto agricolo per la sua particolare caratteristica di lavoro "a chiamata" si presta ad essere applicato in modo non corretto, se non strettamente sorvegliato. E molti lavoratori, pur essendo inquadrati ufficialmente nel Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) in vigore, vengono, di fatto, retribuiti a cottimo".

Sono iniziati i tavoli di confronto?

"Quest’anno c’è un’importante novità per la nostra provincia: la partenza del progetto Incas, volto a contrastare i fenomeni di caporalato. Il Comune di Porto Recanati è stato inserito tra i 10 enti capofila, per l’incidenza della presenza di stranieri nel proprio territorio. L’obiettivo è coinvolgere istituzioni e parti sociali per contrastare il caporalato in modo strutturale, fornendo una rete di appoggio e servizi per lavoratori agricoli e imprese".

Quali sono le problematiche del Decreto flussi?

"Ogni anno regola l’ingresso di lavoratori agricoli in Italia per colmare la necessità di manodopera del settore. Questo strumento che promette di dare "regolarità" alla necessità di manodopera, prevede delle quote di lavoratori sottostimate per l’effettiva necessità. Il Decreto prevede anche la necessità di fornire ai lavoratori la sistemazione abitativa. La criticità in questo caso è rappresentata da lavoratori che nel territorio sono sistemati in abitazioni di fortuna, non adeguate al numero degli ospiti né alle necessità minime igienico sanitarie. Inoltre i permessi concessi per questo tipo di lavoro sono limitati alla stagionalità e, per la loro volatilità, i lavoratori presenti nel territorio, alla scadenza, spesso diventano vittime di tratta e di caporalato per ovviare all’obbligatorio ritorno in patria, in attesa di nuova richiesta".

