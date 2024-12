Le imprese si vestono da Babbo Natale: un regalo ai bimbi in difficoltà

In occasione delle festività, anche alcune attività private si sono vestite da Babbo Natale per garantire che anche i bambini appartenenti a famiglie in difficoltà economiche potessero ricevere il loro regalo. I nuclei più bisognosi sono stati individuati dai servizi sociali del Comune che hanno provveduto a stilare la lista per la riuscita del progetto denominato "Rinaldelli per Babbo Natale", una proposta che a fine novembre è stata avanzata a palazzo Sforza da parte della società immobiliare civitanovese, con la collaborazione dell’esercizio commerciale di Digivar. Consiste nella distribuzione di giocattoli in omaggio a 35 bambini, di età compresa tra gli zero e i sette anni, tutti appartenenti a famiglie economicamente svantaggiate. Stabiliti dei criteri per la consegna dei doni: che i bambini fossero residenti nel Comune di Civitanova, sia che fossero cittadini italiani o extracomunitari, l’età fino ai sette anni, e un reddito Isee familiare non superiore a 8.458 euro annui.

I doni saranno consegnati fino al 6 gennaio nell’attività commerciale Digivar, che si trova in via Gianni Agnelli ai numeri civici 25/27, nella zona industriale Piane Chienti. Tutte le spese sono a carico dei privati e il Comune ha provveduto ad attivarsi tramite i servizi sociali, per individuare le case in cui c’era più bisogno di far arrivare Babbo Natale a portare i regali.