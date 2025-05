Le incisioni delle liceali in mostra all’hotel La Ginestra

È stata inaugurata ieri pomeriggio, all’hotel La Ginestra in via Calcagni a Recanati, la mostra "Incisa", un evento che celebra il talento di quattro giovani artiste del liceo Giacomo Leopardi: Vittoria Barontini, Taha Fakhri, Cecilia Malizia e Diletta Marinelli. Le studentesse hanno presentato due stampe realizzate nel laboratorio di incisione della scuola, frutto di un percorso formativo che unisce tecnica e creatività. La mostra s’inserisce nel progetto della "Stamperia Venieri", ideato e curato dal professor Jacopo Pannocchia, che ha permesso al liceo Leopardi, guidato dal dirigente scolastico Ermanno Bracalente, di distinguersi come il primo in Italia a offrire un corso di incisione con una stamperia interna. L’hotel La Ginestra, situato nel cuore del centro storico di Recanati, si conferma come un partner attivo nella promozione della cultura locale, ospitando eventi che valorizzano i giovani talenti del territorio.

La collaborazione tra la struttura alberghiera e il liceo Leopardi ha già dato vita a precedenti esposizioni, come quella del febbraio scorso che ha visto protagoniste le opere di altre quattro studentesse del liceo. L’iniziativa in corso rappresenta un ulteriore passo nella direzione di una scuola che guarda al futuro, offrendo ai suoi studenti opportunità concrete di crescita artistica e personale, e contribuendo al dinamismo culturale della città di Recanati. La mostra sarà visitabile nell’hotel, offrendo al pubblico l’occasione di apprezzare il lavoro e la passione di queste giovani artiste.

Asterio Tubaldi