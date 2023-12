Le incursioni nei negozi del centro: "Rafforzati i controlli notturni, sono due i ladri entrati in azione"

Furti e manomissioni costellano la cronaca degli ultimi giorni in centro storico a Macerata. Nella notte tra domenica e lunedì altre sei sono state le attività vittime di un tentato scassinamento, riuscito solo per il ristorante Sugo in via Gramsci. Di fronte alle numerose segnalazioni, immediato è stato l’incremento della sicurezza con azioni mirate da parte di carabinieri e polizia, mentre proseguono le indagini. "Abbiamo chiesto alle forze dell’ordine un controllo più assiduo del centro storico, soprattutto nelle ore notturne – spiega l’assessore alla Sicurezza Paolo Renna –: la risposta da carabinieri e polizia è stata di massima disponibilità già dai giorni subito successivi ai furti. Per dimostrare la nostra presenza come amministrazione, sono andato a trovare direttamente quasi tutti i commercianti danneggiati e terminerò il giro nei prossimi giorni. È normale aver avuto una prima preoccupazione, ma l’importante è che non diventi un caso di psicosi: la situazione è circoscritta e sotto controllo, sappiamo che si tratta di due persone (che sono state anche immortalate dalle telecamere, ndr) e stiamo lavorando all’identificazione, contando di risolvere il problema al più presto".

"Si è già svolto un incontro con l’assessore Renna e il comandante della polizia locale Danilo Doria – afferma Giuseppe Romano, presidente dell’Associazione commercianti del centro storico –, io stesso sto incontrando i dirigenti della squadra mobile per studiare i video delle telecamere a disposizione. La situazione è sotto controllo e sono vicini alla soluzione". I commercianti, nel mentre, fanno rete tra loro, migliorando la comunicazione e la tempestività delle segnalazioni. "L’associazione permette di fare squadra e di tranquillizzare gli animi – continua Romano –. Siamo in continuo contatto sul gruppo Whatsapp per eventuali segnalazioni, e i diretti interessati da furti e scassinamenti hanno già inoltrato le denunce. Ci siamo messi in movimento dopo gli ultimi accadimenti, ma non c’è mai stata una vera e propria situazione di paura: non abbiamo alcuna fobia dei ladri o del fatto che i furti possano ripetersi, c’è invece una grande collaborazione." Nessun avvenimento sospetto o giro losco prima degli ultimi tempi, comunque, e nessuna mancanza di fiducia nelle forze dell’ordine. "Prima di questi ultimi giorni non abbiamo notato nulla – conclude Romano –, si tratta quindi di situazioni particolari. Le forze dell’ordine stanno facendo un ottimo lavoro".